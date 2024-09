Lazio Women, la carica di Grassadonia: «Ecco che partita mi aspetto contro l’Orobica»

Lazio Women, il tecnico biancoceleste ha parlato alla vigilia della gara contro l’Orobica di campionato: ecco cos ha detto

Archiviato il derby d’esordio contro la Roma pareggiato la scorsa settimana, domani la Lazio Women torna in campo per sfidare l’Orobica. A tal proposito ai microfoni dei canali ufficiali del club è intervenuto mister Grassadonia, che rilascia a riguardo queste parole

PAROLE – Si lavora tanto e duro, domani ci sarà un’occasione per qualche ragazza di partire dal primo minuto e che non è stata utilizzata contro la Roma. Aspettiamo risposte, la società aspetta risposte e quindi il nostro percorso continua. Mi aspetto domani un approccio importante e una grande partita. Turnover? Ogni giorno loro sanno che devono lavorare duro, non ci sono titolari fisse. La società ha investito tanto affinché ci fosse tanta competitività nei ruoli e così è, quindi questa partita di domani deve farci crescere dal punto di vista della condizione, della mentalità, della determinazione, della competitività e della conoscenza tattica. È una partita seria e dobbiamo comportarci come tale

Da un punto di vista tattico vorrei vedere dei miglioramenti, cambieremo qualcosa quindi le ragazze devono farsi trovare pronte. Lavoriamo da quattro giorni su quello che proveremo domani, ma le ragazze si allenano ogni giorno a mille. C’è una crescita complessiva. Anche la Yang che domani esordirà dal primo minuto e anche da lei, nonostante i quattro giorni di lavoro e la non conoscenza dell’italiano, mi aspetto progressi. È una partita che per noi vale tanto e quindi dobbiamo farci trovare pronti

Perché Oliviero la chiamo Pierino? Perché è tremenda, “Pierino la peste”. È iperattiva e ci dà entusiasmo, ci regala giornate quando non si lavora divertenti. È un soprannome che mi è venuto al volo e ce ne sono tanti altri di soprannomi, piano piano ve ne accorgerete e vi darò spiegazioni