Lazio Women, Grassadonia: «L’umore prima della gara non era dei migliori, ci manca ancora qualcosina»

Le parole di Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, dopo la vittoria ottenuta dalle biancocelesti in Coppa Italia contro il Como

Gianluca Grassadonia ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria della Lazio Women contro il Como in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «L’umore prima di questa gara era sicuramente giù, mi rendo conto che queste ragazze hanno creato grandi aspettative perché hanno sempre fatto grandi prestazioni e sicuramente sabato non meritavamo la sconfitta. È stata una partita decisa dagli episodi, ma questa è una squadra che ha sempre cercato di fare un tipo di calcio, ha sempre combattuto e lottato. Ci stanno mancando gli episodi che poi determinano le partite, abbiamo sbagliato il terzo rigore di fila che può cambiare sicuramente l’inerzia e soprattutto l’umore da un punto di vista mentale. Questa è una squadra che lavora sempre bene, le ragazze hanno creato aspettative altissime e il merito va sempre a loro. Se non siamo riusciti a raccogliere i risultati che meritavamo è perché ci manca qualcosina in un campionato nuovo e di livello, abbiamo tante esordienti e dobbiamo cresce in malizia e personalità. È una squadra che dà tutto».

MODULO – «L’abbiamo riproposto anche col Napoli e la squadra ha fatto bene. A prescindere dal modulo, questa è una squadra che lotta e combatte. Sa giocare bene e ha una mentalità importante, ci sta mancando quel pizzico di fortuna. Ci sono tanti rigori che gridano vendetta e che magari potevano cambiare l’inerzia della partita, ricordo quella col Milan e con la Fiorentina e col Como. Ripeto: è una squadra viva e responsabile che si gioca le partite in modo vivo».

INFERMERIA – «Per la prossima gara non recupereremo nessuno, ma spero di si per quella successiva ancora. Abbiamo ancora fuori Piemonte, Mancuso e sabato si è fermata Eriksen per un problema al ginocchio. Chiunque scende in campo e gioca di meno si è fatta trovare pronta, per noi è un grande aiuto. Poi sta a me fare le considerazioni».

PROSSIMA CONTRO L’INTER – «Abbiamo questa trasferta a Milano dove affrontiamo una squadra importante, ma ce l’andremo a giocare come sempre fatto. Ora la classifica ci vede in una posizione complicata, quello sarà il nostro campionato. Meritavamo senza dubbio un’altra classifica, se non ci siamo è perché manca qualcosa che sappiamo cosa sia. Avevamo tante giocatrici fuori che sono rientrate negli ultimi giorni, ma non è una scusante. È una squadra che non molla mai, oggi ha risposto bene e continuiamo così».