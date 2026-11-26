L’ex bomber replica al paragone con Malen: l’ex capitano della Lazio risponde con una risata al giudizio espresso durante il podcast Calcio Selvaggio

Un paragone destinato a far discutere gli appassionati di calcio e una risposta tanto semplice quanto significativa. Ciro Immobile, storico capitano ed ex centravanti della Lazio, è intervenuto direttamente sui social dopo essere stato chiamato in causa durante una puntata del podcast Calcio Selvaggio.

Al centro della discussione il confronto con Donyell Malen, giudicato superiore all’attaccante italiano dai protagonisti della trasmissione. Un’opinione che non è sfuggita all’ex bomber biancoceleste, protagonista di una particolare reazione sotto il video pubblicato sui social.

Immobile-Malen, il paragone che accende la discussione sui social

A innescare il dibattito sono stati Il Pengwin, Luca Diddi Il Tattico e Il Pancio. I tre protagonisti del podcast si sono trovati concordi nel giudicare l’attaccante olandese superiore a Immobile.

Un confronto tra due calciatori dalle caratteristiche tecniche e dalle carriere differenti, che ha coinvolto direttamente anche l’ex capitano della Lazio. Il centravanti italiano ha infatti deciso di intervenire nella sezione dei commenti del video, scegliendo una risposta decisamente particolare.

La risposta al paragone con Malen: il commento dell’ex Lazio

Nessuna lunga argomentazione, nessun riferimento alle statistiche personali e nessuna replica testuale. Ciro Immobile si è limitato a pubblicare alcune emoji che ridono a crepapelle sotto il filmato.

Una risposta dal tono apparentemente ironico, attraverso la quale l’attaccante ha manifestato la propria reazione al giudizio espresso dai protagonisti del podcast. Il commento, pur senza contenere alcuna parola, ha aggiunto un ulteriore elemento alla discussione sul confronto tra i due centravanti.

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Quattro titoli di capocannoniere e una Scarpa d’Oro: i numeri dell’ex Lazio

Al di là delle preferenze individuali, la carriera di Immobile è caratterizzata da traguardi particolarmente significativi. L’ex capitano biancoceleste ha conquistato per quattro volte il titolo di capocannoniere della Serie A, aggiudicandosi anche la Scarpa d’Oro europea nella stagione 2019/2020, grazie alle 36 reti realizzate in campionato. Con la maglia della Lazio ha inoltre scritto pagine importanti della storia del club, diventandone il miglior marcatore di sempre.

Risultati che testimoniano la continuità realizzativa dimostrata dall’attaccante italiano nel corso della sua carriera. Il confronto con Malen rimane naturalmente aperto alle opinioni degli appassionati, mentre Immobile ha scelto di partecipare alla discussione affidandosi semplicemente a una risata.

Ciro #Immobile ha risposto così al video di “Calcio Selvaggio” in cui Pengwin, Diddi e Il Pancio sostengono tutti che #Malen sia più forte di lui. pic.twitter.com/V5KKqjQrru — AllRoundLazio (@AllRoundLazio) November 26, 2026