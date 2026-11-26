La squadra di Ignazio Abate attraversa un momento complicato: tutti i numeri dei granata e le insidie della prossima trasferta biancoceleste

La Lazio si prepara ad affrontare il Torino nella tredicesima giornata di Serie A con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e dare ulteriore continuità al proprio rendimento. La formazione di Gennaro Gattuso, ancora imbattuta in campionato, troverà sulla propria strada una squadra reduce da un periodo particolarmente delicato.

I granata allenati da Ignazio Abate hanno infatti conquistato appena un punto nelle ultime quattro giornate, evidenziando difficoltà sia in fase offensiva sia nella tenuta difensiva. Una situazione della quale i biancocelesti cercheranno di approfittare, senza però sottovalutare le insidie della trasferta piemontese.

Un solo punto nelle ultime quattro giornate: tutti i numeri della crisi granata

Dopo dodici giornate di campionato, il Torino occupa la tredicesima posizione in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Il bilancio complessivo racconta inoltre di 15 reti realizzate e 18 subite.

A preoccupare maggiormente Abate è soprattutto il rendimento recente. Nelle ultime quattro giornate i piemontesi hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio. Appena due gol realizzati e sette incassati in quattro incontri. Dalla nona giornata di Serie A, soltanto il Sassuolo ha conquistato meno punti rispetto alla formazione granata.

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Difesa granata in difficoltà: il dato sulle partite casalinghe

Un’altra statistica particolarmente interessante riguarda il rendimento difensivo del Torino davanti al proprio pubblico. Nelle sei partite casalinghe disputate finora, la squadra di Ignazio Abate ha incassato una media di 1,83 reti a incontro, senza riuscire mai a mantenere la porta inviolata.

Numeri che potrebbero rappresentare un’opportunità per il reparto offensivo della Lazio, ulteriormente rinforzato dal recupero di Mattia Zaccagni. Anche la produzione offensiva dei granata ha subito un rallentamento, con una media di appena una rete a partita nelle ultime cinque giornate.

Attenzione a Simeone: il Cholito è una bestia nera dei biancocelesti

Nonostante le difficoltà collettive del Torino, Gattuso dovrà prestare particolare attenzione a Giovanni Simeone. L’attaccante argentino vanta infatti una tradizione particolarmente favorevole contro la formazione capitolina.

Il Cholito ha realizzato ben dieci gol contro la Lazio in Serie A, almeno quattro in più rispetto alle reti segnate contro qualsiasi altra avversaria nel massimo campionato italiano.

Una statistica che impone alla retroguardia biancoceleste di mantenere alta la concentrazione, soprattutto nella gestione dei movimenti dell’attaccante argentino all’interno dell’area di rigore.