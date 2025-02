Lazio Women, Csiszar: «Gara contro le biancocelesti? Sono una squadra valida, ma la stiamo preparando così»

Lazio Women, la centrocampista dell’Inter femminile Henrietta Csiszar ha parlato così del match contro le biancocelesti

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, la centrocampista dell’Inter Femminile Henrietta Csiszar ha parlato così del prossimo match contro la Lazio Women:

PAROLE – «La gara con la Lazio? Affrontiamo ogni sfida alla stessa maniera, ci stiamo preparando esattamente come avevamo fatto per la Juve e la Roma. La Lazio è una squadra molto valida, nel match di andata le avevamo sconfitte per 1-0, nonostante la loro chance di fare gol su rigore che il nostro portiere è riuscito a parare. Mi aspetto una partita difficile. Sarà una gara dura: la Lazio ha fatto vedere le proprie qualità anche in Coppa Italia contro la Juventus, nonostante l’eliminazione hanno fatto una grande prova. Mi piace molto il loro modo di giocare, con personalità: hanno anche delle giocatrici molto valide».