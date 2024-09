Lazio Verona, i PRECEDENTI tra Baroni e Zanetti

Lazio Verona, a pochi giorni dalla sfida interna con la squadra di Zanetti ecco tutti i precedenti tra i due tecnici

Finalmente ci siamo, l’attesa ormai è agli sgoccioli, lunedì tornerà in campo la Lazio per sfidare nel posticipo che chiuderà la 4°giornata il Verona di Zanetti. Il match sarà il 5°incrocio in carriera tra Baroni e Zanetti, ed il primo per il tecnico toscano contro i veronesi, dopo il fresco addio dal club di Setti. Tornando al bilancio tra i due mister, è di Lazio Verona è di 2V, 1P e 1S, e l ultimo incrocio risale alla prima giornata della scorsa stagione, con i due tecnici alla guida di Verona ed Empoli, che ha visto trionfare l’ex tecnico di Lecce e Benevento