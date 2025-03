Lazio-Udinese, ecco chi racconterà il match per Sky e Dazn

Lazio-Udinese, a pochi giorni dalla gara interna dell’Olimpico contro la formazione friulana ecco chi saranno coloro che la racconteranno

Dopo la vittoria in extremis fondamentale in Europa League contro il Plzen, per la Lazio è quasi vigilia di campionato visto che lunedì sera torna in campo per il match di campionato contro l’Udinese. La sfida sarà trasmessa alle 20.45 e andrà in onda sia su Sky che su Dazn e a raccontare il match per Dazn sarà la coppia formata da Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini, mentre per Sky ci saranno Polizzi e Dzemaili