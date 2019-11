Lazio Udinese, le probabili formazioni: il ritorno dei titolari. Patric out

Lazio Udinese, le probabili formazioni per il match di domenica alle 15: ritornano i titolari e problema in difesa

Due destini diversi quelli di Lazio e Udinese: la prima viene da cinque vittorie consecutive e la seconda esce sconfitta dall’ultimo match disputato contro la Sampdoria. Due posizioni diverse in classifica: terza per i biancocelesti e tredicesima per i bianconeri. L’Udinese dovrà fare a meno dello squalificato Jajalo e l’infortunato Sema. C’è speranza di un ritorno di Marusic ma per il momento Patric è out. Radu sarà di nuovo in campo mentre Acerbi e Parolo sono in diffida. L’unico dubbio da sciogliere sarà in difesa e mister Inzaghi dovrà scegliere fra Bastos e Luiz Felipe.

Lazio – Udinese

Serie A Tim – 14ª giornata

Stadio Olimpico di Roma – Domenica 1 dicembre, ore 15:00

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Fofana, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti.

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

Assistenti: De Meo-Affatato

IV uomo: Camplone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi