Lazio, Primavera – Armini: «Finalmente si torna in campo. Forza e onore» FOTO

Nicolò Armini torna in campo dopo la pesante squalifica di tre giornate: oggi, contro il Torino, riprenderà il comando della squadra

Tre giornate senza vestire la maglia della Lazio. La sentenza del Giudice sportivo, arrivata dopo la gara contro il Cagliari, è stata per Armini una vera e propria condanna. Chievo, Juventus e Roma i match saltati, ma adesso c’è il Torino ed il pensiero è solo uno: tornare in campo per condurre la squadra verso la vittoria.

Il giovane aquilotto, sul suo profilo Instagram, ha espresso tutte la sua euforia: «Finalmente si ritorna in campo. Forza e onore per continuare il nostro cammino». La Lazio ha ritrovato il suo capitano.