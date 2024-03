Lazio-Udinese, i precedenti della sfida

Lazio-Udinese, a pochi giorni dalla gara interna contro i friulani questi i precedenti della sfida tra le due compagini

Lunedì la Lazio torna in campo in un match di fondamentale importanza se vuole ancora credere di poter salire sul treno Champions. Di fronte avrà l’Udinese di Cioffi anch’esso a caccia di punti fondamentali per la salvezza, e lunedì sarà il 102° incrocio della loro storia e il bilancio è il seguente: 48 vittorie per i biancocelesti, 26 pareggi e 27 le vittorie dei friulani. Per quanto riguarda le reti sono 155 per la Lazio e 119 per l’Udinese