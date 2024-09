Lazio, troppi gol presi ad INIZIO GARA, Tiribocchi: «Può COMPROMETTERE la partita. C’è da PREOCCUPARSI?»

Anche contro il Verona ha concesso un gol in avvio di gara: le parole di Simone Tiribocchi in esclusiva a Lazionews24

La Lazio contro il Verona ha di nuovo concesso un gol nei primi minuti di gara. Della cosa ha parlato in esclusiva per noi Simone Tiribocchi. Di seguito le sue parole.

Ennesimo gol subito nei primi dieci minuti della partita. Dove sbaglia la Lazio e come si può risolvere questo problema?

«È un fatto sicuramente di attenzione e di preparazione della gara. Ci sono le possibilità di migliorarlo con gli allenamenti. L’allenatore potrebbe mettere qualcosa di più importante all’inizio dell’allenamento per far sì che ci sia subito concentrazione dal primo minuto. Al momento i valori non sono preoccupanti, però prendere un gol nei primi minuti compromette tutta la partita. È come quando si prendono tanti gol da palla inattiva: ci si deve lavorare, ma non deve diventare un problema altrimenti si peggiorano le cose».

