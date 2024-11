Lazio, tour de force Guendouzi: titolare anche in Italia Francia

Lazio che vede impegnati diversi calciatori in Nazionale: tra questi anche Matteo Guendouzi che parte titolare in Italia Francia

Non c’è un attimo di riposo per Matteo Guendouzi. Il centrocampista partirà dal primo minuto in Italia–Francia, a differenza del compagno biancoceleste Nicolò Rovella, che partirà (almeno inizialmente) dalla panchina. Per il classe 1999, tra Lazio e Nazionale, non c’è un attimo di pausa, praticamente chiamato ad un tour de force. Tra la gara di questa sera e l’impegno con il Bologna avrà sette giorni in cui rifiatare un pochino.