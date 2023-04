Lazio, Felipe Anderson talismano col Torino: domani tocca ancora a lui

Con Immobile out, Felipe Anderson tornerà domani al centro dell’attacco della Lazio: il brasiliano è un vero e proprio talismano col Torino

Tocca ancora a Felipe Anderson guidare l’attacco della Lazio nel ruolo di falso nove nella sfida di domani contro il Torino. Il brasiliano giocherà la gara numero 91 su 91 da quando Sarri siede in panchina.

In stagione solo Frattesi, Lobotka, Bourabia e Kostic non hanno saltato partite come lui. Come riferito dal Corriere dello Sport inoltre, Felipe Anderson è un vero e proprio talismano contro il Torino: 5 gol e 3 assist inclusa la doppietta che nel marzo 2015 lanciò la Lazio di Pioli al terzo posto finale.