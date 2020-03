Lazio, tanti auguri all’ex difensore Sebastiano Siviglia!

Compie oggi gli anni l’ex difensore biancoceleste Sebastiano Siviglia, nella Lazio dal 2004 al 2010, ora allenatore del Lecce Primavera

Sono 47 gli anni compiuti oggi da Sebastiano Siviglia, in biancocelsete dal 2004 al 2010. Formatosi nelle giovanili della Reggina, ha poi vestito le maglie di Audax Ravagnese, Parma, Nocerina, Atalanta, Roma, Verona, Lecce e Lazio.

L’ex difensore vanta 158 presenze e 10 gol in Serie A con la maglia dei biancocelesti. Dopo il ritiro nel 2011, inizia la carriera di allenatore delle giovanili e, dopo essere passato anche per quelle della Lazio, si fa notare come allenatore della Ternana Primavera, tanto da essere chiamato, salvo un ripensamento alcuni giorni dopo, a guidare la prima squadra. Dall’agosto 2018 è allenatore del Lecce Primavera. Tanti auguri Sebastiano!

Matteo Pesce