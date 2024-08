Eriksson Lazio, il RICORDO di CALCIONEWS24: «Quello Scudetto che sapeva di RIVINCITA e la vittoria DI TUTTI»

Eriksson Lazio, il ricordo di Calcionews24 nel giorno della scomparsa dello storico ex allenatore biancoceleste: il commento

Calcionews24 ha dedicato un lungo pensiero a Sven-Goran Eriksson, ricordando così l’ex allenatore della Lazio scomparso nelle scorse ore.

IL COMMENTO – «A conti fatti, Eriksson è riuscito ad elevarsi e non poco, andando a iscriversi a quella schiera di mister stranieri che uno (o più) scudetti erano riusciti a conquistarli. Nomi come Arpad Weisz, Helenio Herrera, Nils Liedholm, Vujadin Boskov ed alcuni altri. L’impresa del 2000 con la Lazio suonò come rivincita anche personale, eppure da lui non emersero mai parole in tal senso. Già l’anno prima, quando era nella tempesta della critica perché stava per sfuggirgli un campionato che sembrava suo – ne beneficiò il Milan di Alberto Zaccheroni – portò la sua squadra ad alzare la Coppa delle Coppe. Il primo successo internazionale della Lazio, al quale poi sarebbe seguita la Supercoppa Europea sconfiggendo nientemeno che il Manchester United di un certo Sir Alex Ferguson. Eppure, nessuna parola fuori posto, se non la constatazione che la consacrazione fuori dall’Italia altro non era che il frutto di un percorso: «In questi due anni la Lazio ha dimostrato di essere questa realtà, una squadra forte e una società forte». Aggiungendo significativamente, quasi a proclamare un certo orgoglio anche per quando il successo lo si sfiora solo, senza raggiungerlo: «L’ importante non è vincere perché vince uno solo, l’ importante era esserci. Questa comunque è la vittoria di tutti».

