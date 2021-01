Maurizio Setti ha confermato la trattativa con il Napoli per Mattia Zaccagni

Il Napoli, ormai da giorni, sembra essere il club in pole position per accaparrarsi Mattia Zaccagni; talento dell’Hellas Verona che si sta mettendo in mostra quest’anno. A confermare tale trattativa è stato il presidente gialloblù Maurizio Setti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«Zaccagni? Ne stiamo parlando con il Napoli. Il calciatore interessa molto agli azzurri ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona».

Il giocatore, tra i tanti club, è stato accostato anche alla Lazio.