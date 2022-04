Lazio, c’è un Olimpico da riconquistare. Ed è caccia alla terza vittoria di fila

La Lazio deve riconquistare lo stadio Olimpico. E con il Torino è caccia alla terza vittoria di fila dopo Sassuolo e Genoa

La corsa per un posto in Europa passa dall’Olimpico. Infatti, come sottolinea Il Corriere della Sera, dopo il match con il Torino di sabato, la Lazio ospiterà Milan, Sampdoria e Verona.

Ed è per questo che a fare la differenza potrebbe esser la spinta dei tifosi. Tifosi che però, numeri alla mano, vanno riconquistati. Al momento, con una capienza tornata al 100%, sono difatti solo 15mila i biglietti venduti. Sabato comunque i biancocelesti cercheranno la terza vittoria di fila, tenendo conto dell’ottimo rendimento in casa.