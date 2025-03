Lazio, con l'Udinese tre giocatori sono a rischio squalifica

Lazio, in prossimità della gara interna di lunedì sera contro i friulani sono ben tre i calciatori che rischiano di non esserci in Emilia

Missione compiuta ieri sera per la Lazio, la quale aveva bisogno di vincere per dare un chiaro segnale in ottica qualificazione, e il 2-1 di Plzen seppur in extremis è un impronta fondamentale da parte della squadra di Baroni. I biancocelesti archiviata l’Europa si rituffano in campionato visto che il match con l’Udinese non attende. Per la sfida di lunedì sera contro i friulani sono ben tre a rischio squalifica: si tratta di Belahyane, Guendouzi e Isaksen protagonista assoluto della serata di Plzen con il suo gol decisivo. Chi dei tre verrà sanzionato, salterà il match con il Bologna