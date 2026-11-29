E’ una Lazio che continua a sorprendere quella di Gattuso! Tre punti conquistati e si è vicini al primo obiettivo stagionale! L’ex Libor Kozák e gli elogi

Un’altra prova di maturità e carattere permette ai biancocelesti di blindare la vetta della classifica al termine di una trasferta tutt’altro che semplice. Sul campo dell’Olimpico Grande Torino, la formazione guidata da Gennaro Gattuso ha infatti superato un ostacolo molto impegnativo contro gli uomini di Ignazio Abate, capaci di tenere aperto il confronto e complicare i piani degli ospiti.

A decidere Torino-Lazio sono state le firme di Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen, due gol pesanti che regalano un’altra settimana in solitaria al primo posto e scatenano l’entusiasmo anche tra gli ex protagonisti della storia biancoceleste, a partire dal messaggio pubblicato sui social da Libor Kozák!

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Il muro del Torino e la risposta della Lazio

La gara disputata contro i granata di Ignazio Abate ha confermato quanto sia insidioso difendere il primato lontano da casa. La squadra piemontese ha chiuso gli spazi e ribattuto colpo su colpo, mettendo alla prova la tenuta mentale del gruppo di Gennaro Gattuso, bravo però a restare lucido nei momenti chiave dei novanta minuti.

I gol di Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen nella Lazio

A spezzare l’equilibrio ci hanno pensato il centrale danese Oliver Provstgaard e l’esterno offensivo Gustav Isaksen, concreti nel trasformare in tre punti la spinta costante dei capitolini. Con questo successo, la capolista consolida il primato e allunga la propria striscia positiva con grinta, compattezza e fame di risultati!

Il messaggio social di Libor Kozák per la Lazio

A certificare il momento d’oro attraversato dal club è arrivato anche il tributo pubblico di Libor Kozák. L’ex attaccante ceco, rimasto legato ai colori biancocelesti, ha celebrato la prova del gruppo di Gennaro Gattuso direttamente sui propri canali social con un commento breve ma eloquente: “Che squadra!”.