Torino Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Gennaro Gattuso
La Lazio supera il Torino all’Olimpico Grande Torino e conquista tre punti pesanti, salendo a quota 35. Dopo un avvio equilibrato, con Mandas decisivo su Simeone, i biancocelesti sbloccano la gara al 42’ con Provstgaard, bravo a sfruttare di testa il corner di Zaccagni. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio firmato da Isaksen.
Prima dell’intervallo il Torino trova la rete con Casadei, ma il gol viene annullato per un fallo su Mandas. Nella ripresa i granata reagiscono e sfiorano subito il gol con Simeone, fermato dal palo. Al 62’ Adams riapre la partita con un colpo di testa sugli sviluppi del corner di Gineitis. La Lazio resiste fino al triplice fischio e porta a casa l’1-2.
Ultimissime Lazio LIVE: la vittoria contro il Torino e le parole di Gattuso nel post-partita!
Corriere dello Sport
Mandas 8; Floriani 7, Lazzari (37′ st) sv, Doekhi 7, Provstgaard 8, Pedraza 7, Frattesi 7, Belahyane 7,5, Dele-Bashiru 7, Rovella (31′ st) 6,5, Isaksen 8, Cancellieri (37′ st) sv, Noslin 6, Pinamonti (25′ st) 5, Zaccagni 7,5, Gudmundsson (25′ st) 6,5
Gazzetta dello Sport
Mandas 7; Floriani 6, Lazzari sv, Doekhi 5,5, Provstgaard 7, Pedraza 6,5, Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Dele-Bashiru 6, Rovella 6, Isaksen 7, Cancellieri sv, Noslin 6,5, Pinamonti 5, Zaccagni 7, Gudmundsson 6
Tuttosport
Mandas 6,5; Floriani 6, Lazzari (37′ st) ng, Doekhi 6, Provstgaard 7,5, Pedraza 6,5, Frattesi 7, Belahyane 7, Dele-Bashiru 6, Rovella (32′ st) ng, Isaksen 6,5, Cancellieri (37′ st) ng, Noslin 6, Pinamonti (25′ st) 5, Zaccagni 6,5, Gudmundsson 6.