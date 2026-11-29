Moviola Torino Lazio, termina con una vittoria per i biancocelesti il match contro i granata! Gli episodi dubbi e il giudizio dei quotidiani

Nella giornata di ieri è andata in scena Torino-Lazio, gara valida per la 13a giornata del campionato di Serie A 2026/27! A trionfare all’Olimpico Grande Torino sono stati gli uomini di Gennaro Gattuso firmando il vantaggio per 1-2 grazie alle reti di Provstgaard e Isaksen. Di seguito l’analisi sugli episodi dubbi sorti sul manto erboso.

Ultimissime Lazio LIVE: la vittoria contro il Torino e le parole di Gattuso nel post-partita!

Corriere dello Sport

Chiffi, tutto liscio. Non c’è rigore su Che Adams

«Partita che fila via senza particolari errori (forse un paio di gialli mancati, uno per Fortini), Chiffi la tiene senza particolari affanni, anche in assenza di episodi cruciali nelle due aree. L’unica protesta arriva per una caduta in area di Che Adams, giustamente giudicata non punibile».

NO RIGORE – «Protesta il Torino, ma senza ragione: semplicemente perché l’intervento (rischioso) di Doekhi non è falloso, forse (ripetiamo, forse) sfiora la punta del piede di Che Adams con la gamba di richiamo. Nel finale, uscita di Mandas su Pellegri, già in caduta per l’anticipo di Frattesi».

REGOLARE – «Ok il gol di Provstgaard: sull’angolo battuto da Zaccagni, si libera di Saul Coco in maniera regolare, nella parte finale del movimento c’è un braccio attorno alle spalle ma non c’è spinta né forza».

POCA ROBA – «Nel finale di primo tempo, c’è un contatto in area del Torino fra Coco e Isaksen: in realtà è il giocatore biancoceleste che, con la gamba sinistra, va sulla gamba destra dell’avversario, il contatto è praticamente nulla, giusto concedere l’angolo».

ANCHE SENZA – «Poteva non servire l’animazione della GLT per certificare che il colpo di testa di Frattesi era stato parato da Perri prima che lo stesso avesse anche solo sfiorato la linea di porta».

Gazzetta dello Sport

Doekhi-Adams: contatto in area, il dubbio resta

«All’8’ pt Belahyane rifila un colpo gratuito in mezzo al campo a Mandragora sulla schiena: punizione sì, sanzione no anche se in assoluto resta un gesto da non trascurare. Al 37’ Coco va in collisione appena dentro l’area-Toro con Zaccagni: scivola il primo e scivola anche il secondo, tutto fortuito.

Al 45’, Isaksen giù in area controllato da Coco: la sterzata dell’ala laziale è la ragione principale della caduta. Al 22’st, episodio in area di rigore che lascia dubbi: Doekhi non impatta la palla e con la gamba di richiamo entra sul piede destro di Adams (poi a contatto con Frattesi). Al 43’st, primo giallo, a Coco: corretto».