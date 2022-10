Lazio, l’ultimo step è la continuità: con lo Spezia la prova del nove

Con lo Spezia per la Lazio sarà una sorta di vera e propria prova del nove. I biancocelesti cercano continuità di risultati

Con lo Spezia per la Lazio sarà una sorta di vera e propria prova del nove. I biancocelesti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, cercano continuità di risultati e di rendimento.

La squadra di Sarri vuole restare nelle zone alte delle classifica, rispondendo alla Roma e ribadendo le ambizioni Champions. Immobile e compagni in campionato non hanno mai steccato, segnale di un gruppo che sta acquisendo consapevolezza della propria forza. E, visto che non è mai semplice riattaccare la spina dopo la sosta, oggi si aspettano delle risposte importanti per concentrazione e intensità.