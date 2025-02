Lazio, la carica social di Tavares in vista della partita di domenica con il Monza – FOTO

Lazio, il calciatore biancoceleste di rientro dal suo infortunio pubblica un bel post che carica l’ambiente in vista di domenica

Archiviata la vittoria seppur di misura di lunedì sera con il Cagliari, la Lazio domenica torna in campo per il match casalingo contro il Monza, che serve ai biancocelesti per non mollare il treno Champions. Baroni per il match con la formazione lombarda potrà contare sulla sua freccia ossia Tavares, il quale torna a ruggire usando i social e pubblica un bel post a riguardo