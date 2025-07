Lazio, compleanno speciale: Jaap Stam fa 53 anni. L’ex roccioso difensore centrale olandese ha scritto pagine importanti in biancoceleste

L’arrivo di Jaap Stam alla Lazio, nell’estate del 2001, rappresentò uno dei colpi più fragorosi del calciomercato europeo. Strappato al Manchester United, il colosso olandese sbarcò a Roma con la fama di difensore invalicabile, un “muro” la cui sola presenza incuteva timore negli attaccanti avversari.

In biancoceleste, Stam confermò immediatamente la sua reputazione. La sua forza fisica straripante, unita a un eccezionale senso della posizione e a una leadership silenziosa ma carismatica, lo resero il pilastro della difesa. Formò con Alessandro Nesta una delle coppie di centrali più iconiche e forti del calcio mondiale, un tandem che univa la potenza e l’aggressività dell’olandese all’eleganza e alla classe del capitano.

La sua avventura romana, durata tre stagioni, non fu priva di ostacoli, come la controversa squalifica per nandrolone che lo tenne lontano dai campi per diversi mesi. Tuttavia, superò quel periodo difficile con la tenacia che lo contraddistingueva, tornando a guidare la retroguardia laziale.

Il culmine della sua esperienza fu la conquista della Coppa Italia nella stagione 2003-2004, un trofeo alzato da protagonista prima del suo addio. A causa delle difficoltà economiche del club, Stam fu ceduto al Milan, ma il suo ricordo è rimasto indelebile. Per i tifosi della Lazio, Jaap Stam rappresenta ancora oggi l’archetipo del difensore totale: un gigante che, per tre anni, ha onorato la maglia con grinta e un’immensa classe guerriera.

