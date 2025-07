Dzeko sfida la Lazio e le rivali in Europa: «Se nessuno ci da in corsa per la Champions forse è anche meglio…». Le dichiarazioni

Edin Džeko, attaccante bosniaco classe 1986, è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l’esperienza all’Inter, dove ha contribuito con gol e leadership alla conquista di diversi trofei, il centravanti si prepara a una nuova sfida in Serie A con la maglia viola. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi in conferenza stampa presso il centro sportivo della squadra toscana.

Con oltre 100 presenze in nazionale e una carriera che lo ha visto protagonista in campionati come Bundesliga, Premier League e Serie A, Džeko rappresenta un rinforzo di spessore per l’attacco viola. La sua capacità di giocare sia come prima punta che come regista offensivo lo rende un profilo ideale per il gioco di Pioli, allenatore della Fiorentina noto per il suo calcio propositivo e tecnico.

L’obiettivo per la stagione 2025/2026 è chiaro: migliorare il piazzamento in campionato e puntare con decisione all’Europa. Džeko ha parlato anche del gruppo squadra, definendolo “giovane, ma con grande potenziale”, e ha espresso entusiasmo per la possibilità di fare da guida ai talenti emergenti. Con l’arrivo di Džeko, la Fiorentina aggiunge esperienza e qualità al proprio reparto offensivo, confermando le ambizioni di crescita e competitività nel panorama calcistico italiano.

PAROLE – «Devo dare tanto grazie alla mia esperienza ai ragazzi. Cercherò di dare il massimo per aiutare la Fiorentina a crescere ancora. Avevo solo la Fiorentina in testa. Io volevo tornare in Italia e in un grande club come questo”.

Champions? Se nessuno ci da in corsa per la Champions forse è anche meglio… Qui la qualità c’è, l’anno scorso la Fiorentina è arrivata davanti a Milan, Lazio e Bologna. Il campionato è difficile, noi dobbiamo essere umili ma guardando sempre lassù…»