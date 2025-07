Calcio, rivoluzione in arrivo! L’IFAB valuta l’abolizione del rigore ribattuto. I dettagli

Calcio, che rivoluzione in arrivo! L’IFAB starebbe valutando l’abolizione del rigore ribattuto. Ecco di seguito tutti i dettagli

Una delle regole più antiche del calcio potrebbe presto essere archiviata. Secondo The Times, l’IFAB (International Football Association Board), l’organo che definisce le regole del gioco, sta valutando l’abolizione della ribattuta sui rigori. Se approvata, la modifica entrerebbe in vigore già dal Mondiale 2026, in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Rigori: cambia il regolamento dopo 134 anni

La proposta è chiara: in caso di rigore parato dal portiere o respinto da palo o traversa, il gioco ripartirebbe con un rinvio dal fondo. Una dinamica già adottata nelle serie di rigori a eliminazione diretta, che potrebbe ora diventare la norma anche nei tempi regolamentari. L’obiettivo è riequilibrare il duello tra attaccante e portiere, ritenuto troppo sbilanciato a favore del primo, soprattutto dopo l’introduzione dell’obbligo per i portieri di tenere almeno un piede sulla linea di porta.

La nuova regola contribuirebbe anche a ridurre le polemiche legate agli ingressi anticipati in area da parte dei compagni del tiratore, una violazione che spesso genera confusione e contestazioni.

Discussione ai vertici e decisione imminente

La proposta è stata al centro dei colloqui durante l’ultima Coppa del Mondo per Club, dove ha ricevuto il sostegno di figure autorevoli del calcio internazionale. L’IFAB dovrà votare entro febbraio 2025: se il provvedimento sarà approvato, la nuova norma sarà applicata già dal prossimo torneo mondiale.

VAR: verso un’estensione delle competenze

Contestualmente, si discute anche un ampliamento del ruolo del VAR. Tra le novità in esame, la possibilità di intervenire sui secondi cartellini gialli e sui corner assegnati erroneamente. L’intento è quello di ridurre le ingiustizie arbitrali, mantenendo però la fluidità del gioco.

Un cambiamento epocale per il calcio moderno

Se confermata, questa riforma rappresenterebbe una svolta storica per il regolamento calcistico. Allenatori come Carlo Ancelotti, noto per la sua visione tattica e il rispetto delle regole, e portieri come Thibaut Courtois, celebre per i suoi riflessi nei rigori, potrebbero trovarsi a gestire nuove dinamiche di gioco. Il calcio si prepara a cambiare volto, e il 2026 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era.