Lazio, bunker Formello: niente tifosi e riprese limitate anche ai canali ufficiali. Ecco la nuova strategia del club biancoceleste

La Lazio ha iniziato la sua preparazione estiva a Formello con una precisa scelta operativa: lavorare a porte chiuse per garantire la massima concentrazione alla squadra. Come riportato da Il Messaggero, il centro sportivo resterà inaccessibile al pubblico per questa prima fase del ritiro, una decisione che si contrappone a un contesto di grande entusiasmo da parte della tifoseria, testimoniato dalle oltre 24.000 tessere di abbonamento già sottoscritte.

Un approccio diverso per la preparazione estiva

La modalità scelta per quest’anno segna un cambio di approccio rispetto ai ritiri del passato, come quelli di Auronzo, spesso caratterizzati da una maggiore apertura al pubblico. La dirigenza e lo staff tecnico hanno invece optato per un lavoro più riservato, concentrando tutte le energie sul campo e sui nuovi dettami tattici di Maurizio Sarri.

Il programma della prima settimana è già stato definito seguendo questa linea. Le possibilità per i tifosi di assistere a una seduta, inclusa la partitella in famiglia di domenica, sono al momento molto limitate, in attesa di eventuali comunicazioni future da parte della società per la seconda parte del ritiro.

Lavoro tattico protetto e comunicazione mirata

La scelta di riservatezza si estende anche alla comunicazione ufficiale. Le riprese video distribuite attraverso i canali del club sono volutamente mirate a proteggere i dettagli del lavoro tattico svolto in campo. Questa è una precisa direttiva della società, attuata tramite la figura del club manager Angelo Bianchi, con l’obiettivo di non svelare informazioni sensibili agli avversari in questa delicata fase di preparazione. La priorità assoluta del club, in questo momento, è creare le condizioni ideali affinché la squadra possa lavorare con serenità e concentrazione in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.