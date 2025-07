Calciomercato Lazio: Cancellieri futuro in bilico, un club estero osserva interessato. Le ultimissime sul giovane biancoceleste

Il mercato in entrata della Lazio è attualmente fermo, ma sul fronte delle uscite il club biancoceleste è molto attivo. Con la stagione 2025/26 alle porte, la squadra allenata da Maurizio Sarri — tecnico toscano noto per il suo calcio verticale e organizzato — affronterà soltanto due competizioni: Serie A e Coppa Italia. Una riduzione degli impegni che impone una razionalizzazione della rosa, soprattutto nel reparto offensivo, dove le alternative abbondano.

Troppi attaccanti per Sarri: si valutano le cessioni

In attacco, la Lazio dispone di numerosi profili, e il club è pronto a valutare eventuali offerte. Tra gli esuberi certi, per i quali si stanno cercando sistemazioni, spiccano diversi nomi, ma il caso più interessante riguarda Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Roma e poi passato al Verona prima di approdare alla Lazio, ha disputato l’ultima stagione in prestito al Parma, dove ha mostrato buone qualità tecniche e una spiccata capacità di saltare l’uomo.

Cancellieri tra conferma e cessione: l’Olympiakos sulle sue tracce

Durante il ritiro estivo, Cancellieri proverà a convincere Sarri a puntare su di lui. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: dietro ai titolari Gustav Isaksen (ala danese dal grande dinamismo) e Mattia Zaccagni (esterno offensivo italiano, abile nel dribbling), si contendono spazio Noslin, Pedro e lo stesso Cancellieri. Pedro, veterano spagnolo ex Barcellona e Chelsea, non è in discussione, il che restringe ulteriormente le possibilità per il giovane romano.

Secondo quanto riportato dal portale greco To10, l’Olympiakos avrebbe messo gli occhi su Cancellieri, alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne. Il club di Atene, che nella scorsa stagione ha acquistato il difensore Lorenzo Pirola dall’Italia, starebbe valutando seriamente l’operazione. Al momento, non sono arrivate offerte ufficiali a Formello, ma l’interesse è concreto.

La Lazio dovrà prendere decisioni strategiche nei prossimi giorni: sfoltire la rosa per ottimizzare le risorse e, al contempo, valorizzare i giovani. Il futuro di Cancellieri resta incerto, ma il mercato potrebbe presto offrire nuove opportunità, in Italia o all’estero.