Lazio-Sampdoria, occhio alla squalifica: in tre a rischio per il Napoli

Lazio-Sampdoria, in vista della delicata trasferta contro il Napoli i biancocelesti devono far attenzione ai possibili diffidati

La qualificazione agli ottavi di Conference deve essere archiviata in fretta perché lunedì allo stadio Olimpico arriva la Sampdoria, e la Lazio non può fallire. I biancocelesti devono far attenzione nel match coi liguri ai possibili squalificati in vista di Napoli.

I diffidati biancocelesti sono tre ovvero Casale, Cataldi e Marusic. Tutti e tre in caso di cartellino salterebbero il match del Maradona.