Oggi pomeriggio la Lazio scenderà in campo contro la Sampdoria e Inzaghi vorrà tagliare un traguardo speciale

Dopo averci provato contro l’Inter, Simone Inzaghi tenterà di nuovo l’assalto alla quota 100 oggi pomeriggio all’Olimpico contro la Sampdoria.

Vincere è fondamentale per i biancocelesti perché significherebbe rimanere sul treno delle grandi, continuando a coltivare il sogno Champions, ma significherebbe anche 100 vittorie in campionato per mister Inzaghi. Da quando subentrò a Pioli nel 2016, Simone ha collezionato finora 99 partite vinte in Serie A.