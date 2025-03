Infortunio Dybala, salta derby con la Lazio? Il comunicato

Infortunio Dybala, l’argentino farà parte della super sfida dell’Olimpico? Il comunicato dei giallorossi in vista del derby con la Lazio

Infortunio Dybala. Lazio Roma è un a partita che da sempre evoca grandi emozioni da entrambe le sponde della capitale e non solo. Il derby della Capitale sarà di sicuro il match più interessante del 13 aprile alle ore 20:45 dove le due acerrime rivali si daranno guerra per 90 minuti allo stadio Olimpico di Roma.

In vista di questo importante appuntamento di Serie A arrivano grandi notizie per i biancocelesti che non dovranno curarsi del miglior giocatore giallorosso: Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha infatti terminato in anticipo la propria stagione a causa di un intervento chirurgico al tendine. Il comunicato ufficiale della Roma:

«Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!».