Lazio Roma, la decisione del Giudice Sportivo: «Si procede con l'individuazione dei responsabili...»

Lazio Roma, le parole del Giudice Sportivo dopo gli accadimenti a Ponte Milvio prima del derby della Capitale: le parole

È arrivato ufficialmente il verdetto indetto dal Giudice Sportivo il quale si è espresso circa i disordini avvenuti in vista del derby di Serie A Lazio Roma. In particolare la richiesta fatta è stata quella di un supplemento di indagini per gli avvenimenti a Ponte Milvio sui quali dovrà fare luce la Procura federale. Ad esacerbare la situazione per i tifosi è stata l’aggressione ed il ferimento di un poliziotto. Il comunicato riportato da TMW:

«In ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato, si dispone a cura della Procura federale supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili».