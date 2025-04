Lazio, la Repubblica condanna i biancocelesti dopo il match di ieri: il titolo è durissimo e non lascia dubbi!

Lazio, il giornale nella sua sezione sportiva condanna pesantemente il club biancoceleste dopo la disfatta di ieri a Bodo: il duro titolo

Doveva essere una vittoria che avrebbe consentito di volare sugli entusiasmi in ottica derby, e invece la gelida partita di Bodo è stata tale in tutti i sensi per la Lazio di Baroni, la quale al ritorno dovrà compiere una vera e propria impresa tra le mura amiche dell’Olimpico. E’ questo che sottolinea il duro titolo della Repubblica di oggi.

Il quotidiano scrive infatti che i norvegesi con il successo di ieri allungano la loro striscia di vittorie in Europa in casa, e che giovedì prossimo non ci sono altre opzioni e servono ben tre gol per far fuori la squadra di Knutsen e volare alle semifinali. Un insidia per le aquile visto che domenica sera ci sarà il derby contro la Roma, e anche li la squadra spenderà tantissime energie