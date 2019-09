Lazio Rennes, chiusi i distinti sud est: ecco perchè

Lazio-Rennes: i distinti sud est rimarrano chiusi. Quello è il settore che la società ha indicato a causa della squalifica dello scorso anno

Non c’è tempo per gioire in casa Lazio. Dopo la vittoria contro il Genoa è già il momento di pensare al Rennes, gara fondamentale dopo la sconfitta imposta dal Cluj. Il campo sarà quello dello Stadio Olimpico che, per l’occasione, non potrà ospitare i tifosi nel settore dei distinti sud est. Come riferito sulle frequenze di Lazio Style Radio, la società ha dovuto indicare un settore da chiudere, dopo la squalifica subita nella gara contro il Siviglia dello scorso anno.

A riempire i seggiolini vuoti, tuttavia, ci sarà un banner con il logo della UEFA e la scritta #EqualGame.