Europa League, la designazione arbitrale per Lazio Rennes

Lazio-Rennes: ad arbitrare la gara dell’Olimpico di giovedì sera, sarà la terna ucraina capeggiata dal fischietto di Boiko

Continua il percorso europeo della Lazio. Giovedì, alle ore 21, la squadra di Inzaghi sfiderà il Rennes: la seconda squadra del Girone E. La UEFA ha questa mattina reso nota la terna arbitrale che dirigerà la gara: ci sarà il fischietto ucraino Serhiy Boiko, coadiuvato dalla coppia di assistenti Volodymyr Volodin-Oleksandr Voytyuk e dal IV Uomo Vitaliy Romanov.

Come si ricorda, in Europa League, non è ancora in uso la tecnologia VAR.