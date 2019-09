Tounkara: «Ringrazierò sempre la Lazio. Inzaghi? Per me è come un padre»

All’alba di una nuova avventura l’ex biancoceleste Mamadou Tounkara spende parole al miele per la Lazio e per mister Inzaghi

Una nuova esperienza a Viterbo, dopo anni fatti di tante ombre e poche luci. Inizia dal capoluogo laziale Mamadou Tounkara dopo aver girato in Albania, Svizzera e Slovacchia è tornato in Italia.

Ha sempre però belle parole per la Lazio che lo ha cresciuto e fatto emergere come dichiara sulle colonne de la Gazzetta Regionale: «Ringrazio sempre la Lazio con tutto il cuore, è stata la mia casa per quasi 9 anni. Spero un giorno di tornare…Mai dire mai. Spero che la Lazio si qualifichi in Champions, se lo merita. Auguro tutto il bene a mister Inzaghi, per me è stato come un padre, mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere».