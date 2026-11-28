Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato nel post partita del match della 13° giornata contro la Lazio di Gattuso

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato nel post partita del match valido per la 13° giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio di Gattuso . Le sue parole riportate dai colleghi di tuttomercatoweb:

PRESTAZIONE – «Ho visto un bel Toro, un Casadei in grande spolvero, Patterson ha fatto benissimo e Gineitis: peccato, non meritavamo di perdere».

RISULTATI – «Sono convinto che le cose possano migliorare molto: li vedo compatti. La squadra ha fatto un buon primo tempo e poi prendono i due gol… Ecco, non puoi prendere il secondo gol. Poi però siamo ritornati in campo con molta voglia e aggressività per cui direi male la sconfitta, però una prestazione importante con tanti giocatori che non giocavano e hanno fatto molto bene».

ANNIVERSARIO E STADIO – «Giovedì i 120 anni. Per lo stadio stiamo lavorando con impegno e ci teniamo moltissimo e mi fa piacere che anche il Comune e il Sindaco abbiano la stessa urgenza e voglia di fare velocemente. Sono molto positivo».

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