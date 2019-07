Lazio-Radu, i possibili motivi dell’addio

La storia tra la Lazio e Radu è destinata a finire a breve. Il Corriere della Sera questa mattina ha svelato i motivi della lite

Stefan Radu non partirà per Auronzo di Cadore e con molta probabilità lascerà la Lazio in questa finestra di mercato. Alla base c’è un motivo ancora ignoto a tutti e che né la società, né il calciatore hanno fatto trapelare all’esterno.

RICOSTRUZIONE – Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la causa scatenante dell’addio di Radu alla Lazio, sarebbe una lita post partita con Bastos e Wallace. Il romeno avrebbe ripreso in modo acceso i due compagni per qualche sorriso di troppo dopo una sconfitta. Tare dopo aver saputo di questa lite se la sarebbe presa con lo stesso Radu, il quale nei mesi successivi avrebbe deciso di mollare, tirandosi indietro più di qualche volta. Al momento continuano a non arrivare versioni ufficiali della società.