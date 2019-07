Lazio, test atletici all’Isokinetic: c’è anche il neo-acquisto Adekanye – FOTO & VIDEO

Mattinata di visite mediche e test atletici per i giocatori della Lazio: sei calciatori si sono recati all’Isokinetic

Mattinata di visite mediche e test atletici per i giocatori della Lazio. In vista del primo allenamento della stagione, alcuni si sono recati nella clinica Paideia per ottenere l’idoneità; per altri, invece, la destinazione è stato il centro Isokinetic. In particolare, è stato il turno dei portieri Proto e Guerrieri, poi Luiz Felipe, Patric e Cataldi. Hanno sostenuto le prove sportive anche Andrè Anderson, Alessandro Rossi, Marco Parolo e Senad Lulic. Dopo il capitano biancoceleste, sono arrivati anche Correa e Adekanye, neo-acquisto del club capitolino. Di seguito, alcuni scatti dei calciatori:

