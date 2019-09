Lazio, positivo il bilancio dei precedenti con squadre rumene

Europa League – Esordio stagionale per la Lazio che fa visita al Cluj: i precedenti contro le squadre rumene sono positivi

Testa solo all’Europa League. La Lazio si affaccia al palcoscenico continentale e vola in Romania per cercare una vittoria che possa riportare un po’ di entusiasmo, smarrito dopo la sconfitta contro la Spal. Di fronte ci sarà il Cluj di mister Petrescu, squadra in forma e abituata ad una mentalità offensiva. Non è un impegno da prendere sotto gamba. Un dato positivo comunque giunge dai precedenti: nei sei confronti con club rumeni la Lazio ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Indolore l’1-0 rimediato contro la Steaua Bucarest nel 2017 (sedicesimi di finale), visto che al ritorno il risultato è stato ribaltato con un netto 5-1. E’ questo inoltre l’ultimo incrocio in ordine temporale contro una compagine rumena. Infine va segnalato che si tratta della prima volta assoluta dei biancocelesti contro il Cluj e del primo incontro tra Inzaghi e Petrescu nelle vesti di allenatori.