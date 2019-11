Lazio, per gennaio servono rinforzi: seguito l’attaccante Mlapa

Peniel Mlapa sarebbe nel mirino della Lazio

Secondo quanto riportato da TuttoCalcioNews, la Lazio starebbe pensando a Peniel Mlapa per la sessione di calciomercato di gennaio. La punta togolose classe ’91 è attualmente in forza all’Al Ittihad, squadra della città di Gedda.

CHI E’ MLAPA – Si tratta di un centravanti con passaporto tedesco forte fisicamente – alto ben 193 cm – che dopo una grande stagione in Olanda con la maglia del Venlo, in estate si è trasferito per vestire la maglia dell’Al Ittihad con cui si sta mettendo in mostra con grandi prestazioni.