Nazionali, il difensore della Lazio Bastos è giocato tutto il match perso per 1-3 tra Angola e Gambia

Un inizio non fortunato per Bastos con la sua Nazionale. Nella prima partita del Gruppo D, valida per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, l’Angola ha perso per 1-3 contro il Gambia.

Novanta minuti in campo per il difensore biancoceleste, il prossimo impegno è fissato per domenica 17 novembre alle 20:00 in casa del Gabon.

