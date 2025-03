Lazio, le parole di Rambaudi dopo Bologna: «Critiche giuste»

L’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita dei biancocelesti contro il Bologna: cosa ha detto

La Lazio esce sconfitta con un sonoro 5-0 per mano del Bologna in una partita a senso unico dove i felsinei hanno meritato di ottenere i tre punti ed un primo pass per la zona Champions. In particolare, a soffermarsi sulla sfida contro i rossoblù è stato l’ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ai microfoni Radiosei:

«È giusto che ci siano critiche. Bisogna analizzare il perché di questa caduta. Ieri è stata una partita che, come dicevamo alla vigilia, poteva portare la squadra a staccare la spina; questo per diversi motivi come il passaggio del turno, il dubbio sul rinvio, o come il fatto che la squadra sta vivendo un momento di stanca, in cui mancano energie psico-fisiche. Gara con atteggiamento sbagliato, soprattutto in avvio di ripresa. Squadra in balia del Bologna, nel primo tempo però è rimasta in partita. Nel secondo tempo, a tratti, siamo stati imbarazzanti. Sono venuti fuori i limiti, la squadra fatica a tenere certi ritmi. Credo sia fisiologico. Penso che ieri il tecnico non abbia aiutato la squadra ad inizio secondo tempo, ma lui non aveva alterative».

«Manca un riferimento davanti che ti fa pensare che può succedere qualcosa, sono diverse gare che senza il Taty non accade niente in zona offensiva. Adesso bisogna focalizzarci sul cammino fantastico, recuperiamo energie psico-fisiche e giochiamoci queste restanti 9 partite pensando ad una alla volta. La sosta viene a pennello. Non dobbiamo pensare che è tutto finito, ci sarà da giocarsela. Tavares in Nazionale dopo lo stop di ieri? Non va bene. Certi giocatori non si devono adagiare».