Condividi via email

Hysaj vede già il rientro: le ultime sui tempi di recupero del terzino della Lazio che si era fatto male al primo giorno di raduno

Il ritiro precampionato della Lazio ha registrato il suo primo stop, creando subito apprensione a Formello. Il protagonista, suo malgrado, è stato Elseid Hysaj: il terzino albanese è diventato il primo infortunato della nuova stagione, fermandosi durante la seduta pomeridiana del primo giorno di preparazione.

La dinamica dell’infortunio: scontro con Noslin e paura a Formello

L’episodio è avvenuto durante una delle prime esercitazioni della squadra. In seguito a uno scontro di gioco fortuito con il nuovo acquisto Tijjani Noslin, Hysaj ha immediatamente avvertito un forte dolore al polpaccio. Le immagini del giocatore che lasciava il campo visibilmente sofferente e zoppicante avevano destato non poca preoccupazione nello staff tecnico e medico, facendo temere un problema di seria entità che avrebbe potuto compromettere la sua preparazione estiva. Un avvio sfortunato che ha messo subito in allerta l’ambiente biancoceleste.

Sospiro di sollievo: l’esito degli esami e le condizioni attuali

Fortunatamente, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Elseid Hysaj, riportati da Il Messaggero, hanno ridimensionato l’allarme. Il giocatore, che anche nella mattinata di oggi è rimasto a riposo e non si è allenato con il resto del gruppo, è stato sottoposto agli esami strumentali del caso. I test hanno dato esito negativo, escludendo la presenza di lesioni muscolari al polpaccio.

Non si tratta quindi di un infortunio grave. Con ogni probabilità, si è trattato di una forte contusione o di un risentimento muscolare, conseguenza diretta del colpo subito. Sebbene Hysaj dovrà osservare qualche giorno di riposo e lavoro differenziato per smaltire il dolore, il peggio è stato evitato. Lo staff medico della Lazio monitorerà quotidianamente le sue condizioni per stabilire i precisi tempi di recupero, ma Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo: il suo terzino tornerà presto a disposizione.