Lazio-Monza, definita la telecronaca e commento tecnico della partita dell’Olimpico

Lazio-Monza, a pochi giorni dalla sfida interna con la formazione lombarda ecco chi sarà la coppia per l’emittente che racconterà la sfida

Archiviata la partita vinta lunedì sera contro il Cagliari, per la Lazio domenica arriva l’insidiosa sfida casalinga contro il Monza, con la quale deve assolutamente vincere per restare nella corsa Champions. Il match avverrà alle ore 15 di domenica, e sarà trasmesso su Dazn ma non dimenticate la cronaca testuale di Lazionews24! Per quanto riguarda l’emittente a raccontare il match saranno Giustiani e l’ex biancoceleste Marcolin