Lazio-Monza, le probabili scelte di Sarri e Palladino

Lazio-Monza, alla vigilia della sfida contro la formazione brianzokla, queste le probabili scelte di Sarri e Palladino

Allo stadio Olimpico domani sera va in scena Lazio-Monza, fondamentale per i biancocelesti per ripartire dopo l’inizio di campionato difficile. Alla vigilia della partita queste le probabili scelte di Sarri e Palladino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino