Mimun Lazio: «Torna il campionato, il Bologna va preso con le molle, inizia l'ennesimo tour de Force, ma Baroni...»

Le parole di Clemente Mimun in vista dell’impegno di questa sera della Lazio contro il Bologna alla ripresa del campionato

Questa sera riparte il campionato della Lazio che scenderà in campo contro il Bologna: di seguito le parole di Clemente Mimun sul Messaggero.

PAROLE – «Terminata la sosta per la nazionale dopo la brutta sconfitta contro la Francia, si torna in campo per il campionato e si affronta all’Olimpico il Bologna. Il team di Italiano nelle ultime 5 giornate ha realizzato 11 punti, quindi va assolutamente preso con le molle. Dopo il break ritroveremo un Rovella carico, per il suo ottimo esordio azzurro, mentre molti altri sono alle prese con infortuni e malanni. Col Bologna inizia l’ennesimo tour de force tra campionato, Europa e coppa Italia. La nostra coperta sarà corta, ma speriamo che quelli che giocheranno non abbiano perso la carica positiva che li ha portati a risultati eccellenti fin qui. Baroni è fiducioso e crede molto nella squadra. C’è anche il fattore Olimpico che potrebbe continuare a darci la spinta giusta, ma è necessario che dal prossimo mercato arrivi almeno un giocatore affidabile e di qualità per il centrocampo. Dalle dichiarazioni dei componenti il team si evince grande fiducia, unità e assoluta disponibilità verso il mister. Elementi fondamentali per affrontare una stagione difficile in cui in molti puntano all’Europa. Dando per scontata la capacità di schierare sempre i giocatori più in forma da parte di Baroni, c’è da sperare che non ci siano cali di tensione. Se vogliamo continuare a respirare aria di alta quota questa squadra deve dare sempre il massimo perché le altre concorrenti sono forti e non mollano di un centimetro. Quindi unità, concentrazione, niente ghirigori e gioco offensivo. La difesa sta dando buona prova di sè. Davanti, probabilmente, si può fare di più. Incoraggiamo la squadra, facciamo sentire il nostro forte sostegno, i ragazzi ne hanno bisogno. Viviamo una bella stagione, ma stanno per arrivare partite molto complicate, basti pensare alla doppia sfida con il Napoli in coppa Italia e in campionato. Ma dobbiamo avere fiducia, cominciamo a mostrare quel che sappiamo fare col Bologna. Bisogna ragionare partita per partita».