Lazio-Milan, l’orribile gesto di Theo Hernandez che non è passato inosservato

Lazio-Milan, il giocatore francese ha fatto molto discutere in questi minuti per un gesto avvenuto dopo il contatto Maignan-Castellanos

Risultato che ancora non si schioda allo stadio Olimpico, con Lazio-Milan ancora ferme sullo 0-0 ma a fare scalpore è stato Theo Hernandez. Il francese dopo che i biancocelesti hanno messo fuori il pallone, per contestare il mancato rigore concesso da Di Bello, ha deciso di non restituire il pallone alla squadra di Sarri. Il calciatore ha preferito continuare a giocare per fatti suoi rifiutandosi di ascoltare il direttore di gara e gli avversari.