Lazio, il messaggio di Pellegrini: «Questa è per me la vittoria più grande. Grazie». Il post social del biancoceleste

Annata complicata quella che si è appena conclusa per la Lazio. Pellegrini, così come alcuni dei suoi compagni, ha fatto le sue riflessioni e quanto scritto nella sua ultima storia su Instagram è la consapevolezza a cui è giunto. “Qualcuno manca nella foto, qualcuno non c’è più ma è sempre presente. Questa è per me la vittoria più grande. Grazie” è il messaggio che accompagna lo scatto di famiglia.