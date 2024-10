Lazio, Mattei lancia l'allarme: «Servono degli innesti a gennaio, Guendouzi? Se saltasse la Juve...»

Le parole di Stefano Mattei, giornalista di Rai Sport, su Guendouzi e sui rinforzi necessari per la Lazio nel mercato di gennaio

Stefano Mattei, ospite a RadioSei, ha commentato il possibile infortunio di Guendouzi e dei possibili innesti per la Lazio nel calciomercato di gennaio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «I giocatori della Lazio hanno come minimo 47 gare da giocare, il resto dipenderà dall’evoluzione della stagione. Questo è il conteggio, poi bisogna calcolare anche gli impegni con le nazionali. Bisogna mettere in preventivo degli infortuni o delle squalifiche. Questa notizia di Guendouzi è un problema, perché Vecino non garantisce una presenza costante e perché Castrovilli e Dele-Bashiru sarebbero adattati in quel ruolo. Lo stesso Rovella nella sua carriera ha sempre avuto dei problemi di natura fisica. Torno a ripetere, nonostante le parole di Lotito, che la Lazio a gennaio ha bisogno di acquistare un centrocampista di determinate caratteristiche per prevenire il problema. La sua eventuale assenza con la Juventus sarebbe importante, soprattutto per la personalità che aggiunge, ma non sposterebbe del tutto. Vecino per una gara può far bene, poi la Lazio è una squadra che gioca di collettivo. Serve la giusta presunzione di fare risultato».